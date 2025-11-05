В 24 отраслях России зарплата превысила 150 тысяч рублей

Согласно исследованию РИА Новости, основанному на данных ЕМИСС, в августе средняя заработная плата в России достигла отметки выше 150 тысяч рублей сразу в 24 отраслях экономики. Год назад таких отраслей было вдвое меньше — всего 12. Средняя зарплата по стране выросла до 92,9 тысячи рублей, увеличившись на 13% относительно прошлого года.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в секторе добычи природного газа — средний заработок составил 327,6 тысячи рублей. Высокие оклады также наблюдаются у разработчиков программного обеспечения (216,7 тыс. руб.) и производителей агрохимикатов (215,8 тыс. руб.). Доходы свыше 200 тысяч рублей получили сотрудники пассажирского воздушного транспорта и специалисты в области разработки ПО.

В сферах морского транспорта, финансовой отрасли, страхования, рыболовства, нефтепроводов и нефтедобычи средние зарплаты варьировались от 180 до 200 тысяч рублей. Производители табака, компьютерщики, добывающие цветные металлы, работающие в спутниковом телевидении и консультанты зарабатывали от 160 до 180 тысяч рублей. Заработки от 150 до 160 тысяч фиксируются в секторах производства нефтепродуктов, оптовой торговли электроникой и услугами нефтегазовой сферы.

При этом уровень безработицы в России установил абсолютный исторический минимум в августе 2025 года, опустившись до значения в 2,1%, согласно данным Росстата. Предыдущий рекордно низкий уровень был зафиксирован в мае, когда эта цифра составила 2,2%. До этого самой низкой отметкой была зафиксированная весной и осенью предыдущего года цифра в 2,3%, а в первые месяцы января-февраля 2025 года и летом-осенью 2024 года этот показатель составлял 2,4%.