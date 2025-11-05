Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
ЦБ выступает против введения НДС на банковские карты и переводы

Банк России выступил против включения в налоговый законопроект нормы о введении НДС на банковские карты и услуги, связанные с обработкой карточных операций. Такое предложение содержится в отзыве ЦБ на проект закона, направленного в Госдуму, передаёт Интерфакс.

В документе отмечается, что введение налога на добавленную стоимость повлечет удорожание банковских услуг, увеличение расходов пользователей и сделает менее выгодными безналичные платежи. Регулятор подчеркивает риск снижения привлекательности банковского сервиса, поскольку компании будут вынуждены повышать комиссии и тарифы на эквайринг и процессинг.

Кроме того, Центральный банк выразил обеспокоенность негативным влиянием НДС на прибыльность банковской индустрии и возможностью сокращения программ лояльности, бонусов и кешбэков. Подчеркнуто, что налоги увеличат финансовую нагрузку на крупные государственные проекты, такие как платежная система "Мир", Система быстрых платежей и цифровая валюта.

Предложение рассматривается депутатами Государственной Думы в ходе подготовки документа ко второму чтению, запланированному на ноябрь 2025 года. Напомним, что изначально идея отменить льготу по НДС на карточки возникла в целях пополнения доходов бюджета, однако точный экономический эффект пока не просчитан окончательно.

Ранее представители Сбербанка оценили потенциальные издержки банковской отрасли от введения НДС на оплату банковских карт в размере порядка 200 миллиардов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
