Почему биткоин провалился ниже $100 000 и куда пойдет дальше?

Цена биткоина упала до четырехмесячного минимума, достигнув важной психологической отметки в $100 000. Многие аналитики предсказывают дальнейшую коррекцию вплоть до $95 000. Причины столь резкого снижения включают продажу актива крупными инвесторами, массовые ликвидационные сделки и вывод средств из фондов, торгующих биткоином. На текущий момент биткоин торгуется на уровне $101,529 тыс. (-5%), эфириум –$3,310 тыс. (-9%).

Спустя четыре месяца после последнего крупного отката, 4 ноября цена биткоина внезапно рухнула ниже уровня 100 000, вызвав волну массовых ликвидаций. Инвесторы начинают видеть возможные уровни поддержки на отметках $88 000–95 000. Один из известных трейдеров, известный как HORSE, допускает вероятность наличия ловушки на данном уровне, но рекомендует осторожно относиться к восстановлению цены. «Возможно, нас ждет ложный пробой, но если нет, это диапазоны, на которые я ориентируюсь для биткоина. Лучше если $100 000 не будет протестирована напрямую, ведь круглые числа, как правило, сильно выбиваются при повторных движениях», — написал он.

Эксперты отмечают, что именно на отметке $100 000 расположено значительное число маржинальных сделок, исполнение которых могло вызвать лавинообразное снижение курса. После преодоления важной психологической границы объемы торгов резко возросли, приведя к значительным убыткам держателей долговых позиций. Вместе с тем, криптовалюты остаются волатильным инструментом, и любое сильное движение может спровоцировать очередную панику среди мелких игроков.

Резкое падение котировок произошло на фоне роста тревожности инвесторов и массового вывода средств из рынков биткоин-фондов. Общий индекс страха и жадности на рынке криптовалют достиг критически низкого показателя — 21 балл, сигнализируя о высоком уровне неопределенности и страхов среди инвесторов.

Дополнительным фактором риска является нестабильность крупных хедж-фондов и профессиональных инвесторов, потерявших значительные средства после предыдущих падений. Например, октябрьская распродажа привела к общим убыткам более $20 млрд, что вынудило многих игроков продавать активы для уменьшения убытков.

Тем не менее, однозначного мнения о причинах обвала нет. Некоторые связывают резкое снижение с техническими причинами, такими как массовая ликвидация коротких позиций, другие видят руку крупных спекулянтов, намеренно сбивающих цену для скупки дешевого актива.