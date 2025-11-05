Иркутяне могут изменить управляющего своими пенсионными накоплениями до 1 декабря

Жителям Иркутской области, имеющим пенсионные накопления, предоставлена возможность сменить страховщика этих средств до 1 декабря текущего года. Выбор предоставляется между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

По словам Алексея Макарова, руководителя регионального отделения СФР, смена страховщика осуществляется путем подачи соответствующего заявления в отделение фонда. Если решение принято в пользу перевода средств из СФР в НПФ, предварительно потребуется заключение договора с выбранным негосударственным пенсионным фондом.

Заявление возможно подать онлайн через портал государственных услуг при условии наличия электронной подписи или же лично посетив клиентскую службу СФР.

Важно помнить, что частое изменение страховщика (чаще одного раза каждые пять лет) влечет потерю части инвестиционного дохода. Чтобы выяснить, какая организация управляет пенсионными накоплениями гражданина, достаточно сделать запрос выписки из личного пенсионного счета на сайте госуслуг.

Напомним, что средства пенсионных накоплений имеются:

• у мужчин 1953-1966 г.р. и женщин 1957-1966 г.р., чьи средства пенсионных накоплений были сформированы в 2002-2004 годах;

• у работающих граждан 1967 г.р. и моложе, в случае, когда работодатели платили за них страховые взносы в период с 2002 по 2013 год;

• у участников Программы государственного софинансирования пенсии;

• у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.