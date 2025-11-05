Ставки по накопительным счетам снизились, по вкладам выросли

Согласно расчетам индекса накопительных счетов маркетплейса «Финуслуги», средняя максимальная ставка по таким продуктам в двадцатке крупнейших банков по объему привлеченных средств физических лиц сократилась в октябре на 0,68 процентного пункта, достигнув уровня 15,91%.

При этом максимальная ставка, предлагаемая банками среди указанных предложений, снизилась до 18% против прежних 25%. Базовая ставка после окончания специального периода осталась неизменной — 15%, а средний показатель базовой ставки составил 9,51%. Из числа рассматриваемых крупных кредитных организаций семь банков зафиксировали снижение максимальной доходности по своим накопительным счетам, в одном банке наблюдался рост, остальные оставили этот показатель без изменений.

Индекс вкладов, публикуемый «Финуслугами», демонстрирует иную картину: средняя ставка по депозитам, размещаемым на сроки от трёх месяцев до трёх лет, увеличилась практически по всем позициям, исключая депозиты сроком три месяца. Показатели на конец октября выглядят следующим образом:

- Средняя ставка по трёхмесячному вкладу: 15,23% годовых (уменьшение на 0,04 п.п.)

- Средняя ставка по полугодовому вкладу: 14,53% годовых (рост на 0,22 п.п.)

- Средняя ставка по годовому вкладу: 13,22% годовых (увеличение на 0,16 п.п.)

- Средняя ставка по вкладу на полтора года: 11,28% годовых (рост на 0,62 п.п.)

- Средняя ставка по двухлетнему вкладу: 11,10% годовых (плюс 0,37 п.п.)

- Средняя ставка по трехлетнему вкладу: 9,90% годовых (улучшение на 0,48 п.п.).

Таким образом, октябрь принес позитивные изменения для долгосрочных банковских вкладов, однако владельцы накопительных счетов столкнулись с уменьшением потенциальной доходности своих вложений.