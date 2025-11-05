Подержанные авто дорожают быстрее, чем ожидалось

Спрос на автомобили с пробегом в октябре показывает рекорды с начала года. Рост продаж к октябрю прошлого года составил — 6%, к сентябрю — 7%. В Сибири впервые количество сделок вышло в положительную динамику к прошлому году. Впервые за долгое время в Сибири динамика продаж вышла в плюс относительно показателей прошлого года.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на площадке Дрома увеличилось на впечатляющие 26% за последний год. Покупателям было предложено более 235 тысяч вариантов автомобилей, при средней стоимости около 1,2 миллиона рублей. Однако медиана ценовых предложений оказалась значительно ниже — примерно 850 тысяч рублей.

Среди сотни наиболее популярных моделей восемь показали за месяц рост продаж более 20%. Активный рост количества сделок за октябрь фиксируется у таких моделей как Nissan Tiida, Honda Civic, Suzuki Grand Vitara, Mazda CX-5, Hyundai Creta, Opel Astra, Nissan Qashqai, и Toyota Sprinter.

Эксперт-аналитик портала Дром Игорь Олейников предупреждает, что введение новых коэффициентов утилизации автомобилей может кардинально повлиять на соотношение цен между новыми и подержанными автомобилями.

«Это значит, что цены на б/у будут сильно ниже цен на новые дилерские авто. При реализации такого сценария не клиент будет выбирать покупать новое или б/у авто, а рынок будет ему это диктовать исходя из его собственной покупательной способности. Если у автолюбителя есть деньги на б/у авто, то это не значит, что вы сможете чуть-чуть накопить и купить новый, теперь различие может стать принципиальным и цена нового авто будет, например на 50% выше полностью такого же, но б/у», — объясняет эксперт.

Тем временем китайские марки демонстрируют уверенный рост популярности на российском рынке. Продажи китайского автотранспорта увеличились на 50% за год, хотя доля китайских автомобилей на рынке подержанных машин пока невелика — лишь 2,6% в Сибири. Наиболее популярными китайскими моделями в октябре оказались Lifan X60 и Solano, Chery Tiggo T11 и Tiggo 7 Pro, а также Haval Jolion. Вместе они составили около пятой части всех проданных китайских автомобилей с пробегом за указанный период.