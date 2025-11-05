Новости

Спрос на вахтовиков вырос на треть в Иркутской области

За первые девять месяцев 2025 года потребность в вахтовых сотрудниках в Иркутской области резко возросла. Эксперты HeadHunter отмечают значительный рост востребованности таких рабочих кадров в регионе, особенно среди технических профессий и строителей.

Всего за третий квартал текущего года было открыто порядка 12 тысяч вакансий, что на 30% больше, чем в первом квартале. Таким образом, Иркутская область вошла в тройку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по количеству вакансий для вахтового персонала, уступая лишь Красноярскому краю и Новосибирской области.

Наиболее часто вакансии предлагались для таких специальностей, как разнорабочие, машинисты, водители, сварщики, монтажники и электрики. Примечательно, что тенденция привлечения врачей на работу вахтовым методом тоже усилилась — в июле-сентябре было опубликовано более 170 соответствующих вакансий.

Заработные платы для вахтовиков традиционно остаются высокими. Так, медиана доходов в третьем квартале 2025 года составляла 176 100 рублей, что в два с лишним раза превышает среднюю зарплату по региону (около 78 461 рубля). Несмотря на высокую оплату труда, темпы прироста заработных плат немного замедлились: с начала года зарплаты в среднем повысились лишь на 5%, что составило около 7700 рублей.

Высокие доходы фиксируют представители определенных профессий. Среди наиболее высокооплачиваемых категорий выделяются сварщики (доход достигает 237 200 рублей), геодезисты (219 800 рублей), операторы станков с числовым программным управлением (214 000 рублей), а также водители, специалисты инженерных служб и руководители производственных участков.

Этот всплеск спроса вызван активным развитием инфраструктуры, увеличением объемов строительства и высоким спросом на рабочую силу в промышленном секторе, а также сохраняющейся привлекательностью высоких заработных плат для региональных жителей.

Топ высокооплачиваемых вахтовых вакансий, открытых в Иркутской области

  1. Инженер ПТО (вахта в Якутии), от 690 476 ₽ за вахту, до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/126675788
  2. Врач стоматолог-ортопед (вахта в Тыве), от 600 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/126053673
  3. Сварщик НАКС (вахта в ЯНАО), от 564 000 до 678 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/126895507
  4. Начальник фабрики главный технолог ЗИФ (вахта в Магаданской области), от 550 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/122192849
  5. Участковый маркшейдер (вахта в Якутии), от 540 000 до 570 000 ₽ за вахту, на руки, https://hh.ru/vacancy/126476725
  6. Водитель карьерного самосвала (вахта в Хабаровском крае), от 455 000 ₽ за вахту, на руки, https://hh.ru/vacancy/125907058

 


