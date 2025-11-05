Аэрофлот может выиграть от роста туристического потока между Россией и Китаем

В российском Минтрансе сообщили, что по итогам 9 месяцев 2025 года пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем выросли на 40% в годовом выражении и составили 1,1 млн пассажиров. Одной из главных «точек роста» в экономических взаимоотношениях Китая и России, кроме взаимной торговли сырьём и товарами, может стать ещё и туризм.
По оценкам Минэкономразвития, в 2025 году взаимный туристический поток между Россией и Китаем достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% превысит показатель 2024 года. Российские авиакомпании выигрывают от увеличения туристического потока, так, в летнем сезоне 2025 года между РФ и Китаем выполнялось 228 рейсов в неделю, согласно данным Минтранса.
Группа «Аэрофлот» перевезла за 9 месяцев 2025 года 9,83 млн пассажиров на международных рейсах, что на 3,4% оказалось больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, и можно ожидать, что после введения безвизового режима посещения КНР для российских туристов число россиян, желающих посетить Китай, может значительно возрасти, что, соответственно, отразится положительно на операционных результатах крупнейшего российского авиаперевозчика.
– В то же время, для увеличения числа туристов из Китая в Россию важно развитие современной гостиничной и туристической инфраструктуры, а также нормализация расчётов и платежей для приезжающих в РФ туристов и россиян, приезжающих в Китай, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Уже сегодня для таких расчётов используются некоторые китайские платёжные системы, но со временем подобные расчёты и платежи китайские туристы в России и российские в Китае, возможно, могли бы осуществлять в цифровых рублях и цифровых юанях.
Развитие новых технологий наверняка будет способствовать укреплению торговых и экономических связей двух стран. Акции Аэрофлота в годовом горизонте могут достичь целевой цены в 80 руб., и одним из важных драйверов роста бумаги может стать взаимное развитие туризма двух стран.