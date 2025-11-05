Мосбиржа переехала в центр Москвы, купив пространство в Сити-4

Мосбиржа приобрела офисные помещения в деловой башне «Сити-4» комплекса «Москва-Сити», сообщает РБК со ссылкой на информированный источник. Информация была официально подтверждена обеими сторонами сделки.

Продавец активов — девелоперская компания Sezar Group. Сделка включает несколько этажей в блоке «А» первого ряда делового центра «Москва-Сити». Строительство завершится ориентировочно в I квартале 2027 года.

Сейчас сотрудники Мосбиржи рассредоточены по трем зданиям в Москве: Большой Кисловский переулок, улица Спартаковская и Газетный переулок. Новая площадка должна объединить команды в одном пространстве, повысить эффективность коммуникаций и внутренних процессов, подчеркнули в пресс-службе биржи.

Переезд сотрудников планируется завершить одновременно с вводом башни в эксплуатацию. Размещение на единой территории должно укрепить конкурентоспособность биржи как работодателя и облегчить привлечение высококлассных профессионалов.

Площадь приобретённых помещений оценивается специалистами рынка коммерции примерно в 30 тыс. квадратных метров. Стоимость покупки, по предварительным расчётам Дмитрия Антонова, директора отдела продаж и инвестиций в офисе компании Ricci, составит от 14,4 до 15,6 миллиардов рублей без учёта налога на добавленную стоимость.