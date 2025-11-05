Только треть иркутян назвали свой город лучшим для построения карьеры

Иркутяне стали больше ценить потенциал своего города для профессионального развития. По результатам свежего опроса сервиса SuperJob, 30% жителей Иркутска заявили, что именно этот город является оптимальным местом для построения успешной карьеры. Тем не менее, почти половина опрошенных (45%) высказалась противоположно, а каждый четвертый респондент затруднился определиться с мнением.

Исследование охватило около 20 тысяч респондентов из крупных населенных пунктов России с населением свыше полумиллиона человек. Если сравнивать показатели последних двух лет, то наблюдается постепенный рост позитивных отзывов среди местных жителей: в 2023-м такое мнение выражали лишь 26%, тогда как годом позже эта цифра достигла 29%.

Несмотря на улучшение восприятия Иркутска, столица продолжает оставаться вне конкуренции: подавляющее большинство москвичей (69%) видят свою родную городскую среду наилучшей площадкой для карьерного продвижения. Второе место неожиданно занял Татарстан — жители Казани дали городу положительный рейтинг в 54%, обогнав таким образом Санкт-Петербург, традиционно ассоциирующийся с большими возможностями (там одобрение выразили 53%). Уровень оценки Екатеринбурга оказался аналогичным показателям Северной столицы — тоже 53%.

Далее в списке расположились Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Что касается негативных мнений, то самые низкие оценки получили Оренбург и Ульяновск (всего по 18% позитивных откликов), Волгоград (21%), а также Новокузнецк, Липецк и Киров (по 22%).

Интересно отметить изменения в восприятии городских условий за прошедший год. Количество тех, кто положительно оценивает перспективы карьерного роста в Москве и Петербурге, немного сократилось (-3 и -4 процента соответственно). Однако некоторые региональные центры показали значительный прогресс: наиболее заметно выросли рейтинги Владивостока и Набережных Челнов (+7 процентов).