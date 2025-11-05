Потребительская активность жителей Иркутской области не снижается

За первые девять месяцев текущего года жители Иркутской области сохранили высокую потребительскую активность. Согласно данным Иркутскстата, оборот розничной торговли увеличился на 7,9% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув объема продаж в размере 658,7 миллиардов рублей. Основной вклад в розничный сектор вносят продовольственные товары, включая алкоголь и табак, доля которых составляет 51,3%; на долю непродовольственных товаров приходится 48,7%.

Темпы прироста оборота предприятий общественного питания оказались практически нулевыми, составив всего 0,9% по сравнению с показателями января—сентября 2024-го. Объем потребления ресторанных и кафе-сервисов жителями региона составил 33,4 миллиарда рублей, или примерно 14,4 тысячи рублей на душу населения.

При этом сегмент платных услуг демонстрирует стабильность. За отчетный период населению региона было оказано услуг на сумму 152,9 миллиарда рублей, показатель остался неизменным относительно предыдущего года (101,0%). Основные сегменты, формирующие доход отрасли, представлены коммунальным хозяйством (21,5%), транспортом (16,5%) и телекоммуникациями (12,6%), обеспечивающими устойчивый спрос потребителей.

Особое внимание привлекает ускорившийся темп развития сектора электронных услуг и информационно-коммуникационных сервисов, где зафиксирован прирост на 11,2%.

Туризм также продемонстрировал хорошие темпы роста: гостиницы увеличили объем предоставляемых услуг на 10,7%, туристические агентства — на 8,4%.

Таким образом, несмотря на экономические вызовы, потребительский рынок Иркутской области сохраняет высокий уровень устойчивости и активно приспосабливается к изменениям внешней среды.

Напомним, годовая инфляция в Иркутской области за первые девять месяцев 2025 года, согласно данным Росстата, составила 7,65%. Этот показатель оказался ниже общероссийского уровня инфляции, который на тот же период составил 7,98%.