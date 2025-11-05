Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка

С 1 ноября 2025 года в программе лояльности СберБизнес Спасибо предпринимателям стал доступен выбор категорий кешбэка бонусами за покупки по бизнес-карте — совсем как в СберСпасибо для частных клиентов

Ещё больше возможностей превращать операционные расходы в доходы появилось у корпоративных клиентов Сбера. Банк трансформирует свою программу лояльности для юрлиц СберБизнес Спасибо: в четвёртом квартале этого года держатели бизнес-карт перейдут на кешбэк бонусами в выбранных категориях.

Предприниматели смогут сами определять, за какие именно расходы получать повышенное вознаграждение. Банк проанализирует операции по счетам и предложит восемь категорий: семь оптимальных для конкретной компании и одну для всех по умолчанию — «На все покупки». Из них можно будет выбрать четыре. Кешбэк будет отличаться в разных категориях, что позволит максимизировать возврат средств в соответствии с потребностями бизнеса.

Выбор категорий доступен раз в квартал начиная с первого числа первого месяца квартала на протяжении всего периода. Сначала подключать категории можно будет только в веб-версии системы интернет-банкинга для юрлиц СберБизнес, а в будущем — и в мобильном приложении. Если не сделать выбор в течение квартала, бонусы не начислят.

Остальные условия программы лояльности Сбера для бизнеса не изменятся. Ежемесячный лимит начисления в 5000 бонусов за траты по бизнес-карте сохранится. Участие в акциях и другие способы накопления бонусов (остатки на счетах и платежные поручения со счёта) не влияют на данный лимит. Накопленные бонусы по-прежнему можно конвертировать в рубли. Минимальная сумма для обмена — 1000 баллов по курсу один к одному.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Наша задача — создать персонализированный финансовый опыт для каждого предпринимателя, и наша программа лояльности даёт для этого все возможности. Мы пересобрали её и в четвёртом квартале предложим бизнесу новую механику — по аналогии с той, которой многие предприниматели уже пользуются как частные клиенты Сбера. Основное отличие заключается в периоде выбора категорий: для физлиц это месяц, для бизнеса — три. В остальном всё очень похоже: клиенты сами выбирают, в каких категориях получать повышенный кешбэк. Причём выбирают уже из тех категорий, которые система автоматически отобрала по итогам анализа транзакционного поведения конкретных предприятий. Для бизнеса это возможность увеличить свой доход без дополнительных усилий. Заработанные бонусы можно конвертировать в рубли либо потратить на покупки у партнёров банка, в том числе на полезные сервисы для развития своего дела».