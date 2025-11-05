Новая улица в Иркутске будет называться в честь Леонида Гайдая

В Иркутске вскоре появится новая улица, которая будет названа в честь знаменитого советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Решение о присвоении имени принято Высшим административным комитетом администрации города, заседание которого прошло под руководством мэра Руслана Болотова.

Фото с сайта https://admirk.ru/

Это предложение поступило от групп граждан и коллективов различных организаций. Ранее рассматривалась идея переименования существующей улицы 4-й Железнодорожной, однако эта инициатива не получила поддержки среди горожан.

Комиссия по городской топонимике решила назвать новую улицу именем Гайдая. Она расположится возле дома № 81/24 на ул. Лермонтова, протянется в сторону реки Ангары, неподалеку от стадиона ИрНИТУ. Здесь планируется возведение студенческого кампуса.

Руслан Болотов подчеркнул важность сохранения памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие региона, включая деятелей культуры и искусства.

Ранее аналогичное решение было принято относительно наименования улицы в честь героя России Эдуарда Дьяконова.