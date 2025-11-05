Новости

Строительство стратегического водопровода закончено в Иркутске

В Иркутске близятся к концу работы по модернизации канализации на улицах Рабочего Штаба и Баррикад. Новый трубопровод длиной более 8 километров обеспечит надежное функционирование городской системы водоотведения и позволит развивать новые территории.

<p>Фото с сайта https://admirk.ru/</p>

– Особенность проекта в том, что вдоль всего трубопровода оборудованы подземные ремонтные камеры. Это ключевое преимущество новой системы: при необходимости обслуживания или ремонта не придется вскрывать все дорожное полотно. Специалисты смогут точечно определить проблемный участок и быстро устранить неисправность, не нарушая работу всей канализационной сети, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Метод горизонтального бурения позволил пройти большую часть пути, открытый способ использовался лишь частично. Впервые в городе применялось микротоннелирование, обеспечивающее высокую точность прокладки труб.

Все мероприятия на новом коллекторе планируется завершить до 15 ноября. После этого МУП «Водоканал» приступит к пусконаладочным работам и переключению потоков на новую систему.


