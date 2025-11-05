Коррекция биткоина не означает падение: мнение аналитиков

Падение биткоина ниже 105 тысяч долларов и эфира в район 3,5 тысяч не выглядит началом нового нисходящего цикла. Это скорее результат временного снижения интереса к рисковым активам после укрепления доллара и роста доходностей облигаций.

– За последние дни инвесторы вывели около 1,8 миллиарда долларов из криптофондов, что отражает осторожность институциональных игроков и фиксацию прибыли после сильного движения в октябре. Также дополнительным фактором давления стала кибератака, 3 ноября сторонний протокол на базе эфира был взломан с потерями свыше 100 миллионов долларов, – отмечает Турал Алиев Талех Оглу, младший аналитик Freedom Finance Global.

На деривативных рынках заметно сокращение открытого интереса и снижение базиса между фьючерсами и спотом. Это признак того, что рынок очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу. Опционные позиции также сместились в пользу защитных страйков, что указывает на стремление хеджировать риски, а не на массовый выход из актива.

– Фундаментальные параметры остаются устойчивыми. Активность сети и хэшрейт не снижаются, у майнеров нет признаков капитуляции. В таких условиях рынок скорее входит в фазу консолидации, – считает эксперт. – Диапазон в 100–110 тысяч долларов по биткоину остаётся ключевым. Удержание этих уровней даст шанс на восстановление интереса со стороны долгосрочных инвесторов.

Он добавляет, в ближайшей перспективе многое будет зависеть от поведения доллара и сигналов со стороны ФРС. Любое смягчение риторики регулятора или стабилизация доходностей может вернуть в рынок притоки капитала и поддержать цены цифровых активов. Сейчас это вероятно пауза на перегруппировку, чем начало нового снижения.