РЖД предупреждает о падении объемов грузоперевозок до конца года

Российские железные дороги ожидают, что до конца года погрузка останется в минусовой зоне. В ноябре снижение оценивается в 2,6% год к году, в декабре почти на 5% г/г. По итогам 2025 года РЖД, по словам руководства, выйдет на минус 6% относительно прошлого года.

– На 2026 год в базу пока заложен очень умеренный рост в пределах 0,6%, хотя в компании надеются восстановить хотя бы часть потерь и приблизиться к уровню 2024 года. Примечательно, что октябрь впервые за два года дал символический плюс всего в 0,1%, но этот разворот пока выглядит слишком условным, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Снижение погрузки отражает общее замедление промышленного блока к зиме. Основное давление идет со стороны угля и железной руды. Внутренний спрос на стройматериалы ослабевает на фоне высокой стоимости кредитов и охлаждения ввода жилья. Металлурги концентрируются на продукции с более высокой добавленной стоимостью, а угольный экспорт зависит от ценового окна в Азии и погодных ограничений в портах.

Зерно дает волны, но после пика осенью идет на спад. При этом в структуре перевозок постепенно растет доля контейнеров и внутрироссийской логистики, что смягчает общий спад в тоннах, но не меняет тренд полностью. Железная дорога чувствует просадку в тоннах и тонно-километрах, однако частично компенсирует ее индексацией тарифов и ростом контейнерной доли.

– Для экономики это сигнал о том, что промышленный сектор к зиме движется в сторону более медленного роста. Железнодорожные перевозки традиционно опережают статистику выпуска на несколько месяцев, поэтому такое движение можно рассматривать как индикатор охлаждения производства и инвестиционного цикла. По итогам 2025 года, по нашему прогнозу, темпы роста ВВП РФ должны замедлиться до 0,8–1,0%, – резюмирует эксперт.

Он добавляет, в негативном сценарии экономика может снизить темпы роста даже до 0,6–0,8%, если ставка задержится высоко и экспорт будет слабым. Дальнейшая динамика будет зависеть от двух факторов, от траектории ключевой ставки и восстановления строительства. Если условия кредитования смягчатся ближе к весне, нагрузка на девелоперов и обрабатывающий сектор снизится, что даст шанс на стабилизацию грузовой базы. В этом случае погрузка в 2026 году может выйти в коридор от 0% до плюс 2%, а более уверенный рост возможен только при улучшении конъюнктуры по углю и металлам на азиатских рынках.