Гостевые дома Приангарья обязаны зарегистрироваться до конца 2025 года

С 1 ноября в Иркутской области начал действовать закон, позволяющий официальным владельцам гостевых домов подать заявку на включение своего бизнеса в единый государственный реестр. Гостевым домам предстоит пройти процедуру самооценки качества предоставляемых услуг на специализированном портале Росаккредитации до конца 2025 года.

Начиная с 1 января 2026 года оказание услуг гостевыми домами вне реестра будет считаться нарушением закона. Для помощи предпринимателям создана инструкция и выделен специалист агентства туризма Иркутской области, готовый консультировать владельцев.

Напомним, закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Исследование будет длиться по 31 декабря 2027 года. В нем поучаствуют почти 20 регионов страны, в том числе Приангарье. Объекты, которые будут игнорировать требования, не смогут рекламировать свою деятельность, а также столкнутся с иными ограничениями.