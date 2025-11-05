Правительство региона ищет пути решения кризиса бюджета Иркутской области

С 2024 года с территории Иркутской области было перерегистрировано 243 юридических лица, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что совместно с профильными министерствами и налоговой службой будут разбираться, какие условия нужно создать бизнесу, чтобы ему было выгодно работать именно в Иркутской области.

«Необходимо вести диалог с крупнейшими налогоплательщиками, повышать налоговую отдачу различных отраслей экономики. Нам предстоит решить целый ряд задач, связанных с наполнением доходной части регионального бюджета, работая во взаимодействии с Законодательным собранием региона и муниципалитетами Приангарья», — заявил глава региона.

Действующее правительство разработало специальный антикризисный план, включающий порядка 50 мероприятий. Основная цель плана — восстановление финансовой устойчивости региона и повышение привлекательности ведения бизнеса в Приангарье.

Игорь Кобзев ранее отмечал, что ситуация с бюджетом непростая. Проблемы начались ещё в конце 2024 года, когда налоговые поступления начали снижаться. Это падение продолжилось и в 2025-м. Так, дефицит бюджета в прошлом году составил 6,5 млрд рублей, причём пик падения пришёлся на декабрь. Прогнозируется дальнейшее уменьшение налогооблагаемой базы региона на сумму около 27 миллиардов рублей.

Основные причины падения доходов — последствия санкций, ухудшение внешней конъюнктуры и необходимость возврата чрезмерно уплаченных налогов предприятиями за предыдущий период.

Расходы же продолжают расти: только за первые месяцы 2025-го бюджет потратил дополнительно 17,7 млрд рублей. Итог первого полугодия оказался тревожным: дефицит бюджета составил рекордные 24% от общего объема расходов. Так, доходы составили 119 млрд 340,579 млн рублей, тогда как расходы достигли 156 млрд 513,174 млн рублей, создав дефицит в размере 37 млрд 172,6 млн рублей. По состоянию на 1 июля государственный долг региона составляет почти 62 млрд рублей, из которых более 41 млрд приходится на коммерческие кредиты, а 20,9 млрд — на банковские займы.

Тем не менее, проблема массового ухода бизнеса может постепенно решиться благодаря изменениям налогового законодательства. Теперь список льгот, предоставляемых регионами компаниям, будет устанавливать федеральное правительство, что существенно ограничит миграцию организаций в низконалоговые субъекты федерации. Эксперты юридической фирмы «ВС Консалт» подчёркивают, что такое решение направлено на создание равных условий ведения бизнеса по всей стране и минимизацию стимулов для перевода бизнеса в соседние регионы исключительно ради экономии на налогах.