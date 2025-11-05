Владельцы привилегированных акций получат возможность принудительно взыскивать дивиденды

Владельцам привилегированных акций с уставно закрепленным размером дивиденда могут дать прямой инструмент защиты. Минэкономразвития предлагает внести поправки в статью 43 закона об акционерных обществах. Если компания заплатила по обычным бумагам, не рассчитавшись с держателями таких префов, миноритарии смогут взыскать сумму как неосновательное обогащение.

– Проект вынесен на общественное обсуждение на федеральном портале НПА, и в случае его принятия, очередность выплат станет не рекомендацией, а финансовым обязательством с понятной санкцией, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. –

Причина принятия такого закона заключается в системной дыре. Закон запрещает платить по обычным акциям раньше префов с фиксированным дивидендом, но лишенное дивидендов префам право голоса не решает проблему. Консолидированные владельцы обыкновенных акций блокируют пересмотр. КС РФ прямо указал на необходимость усилить защиту.

Исторические конфликты в нефтянке, транспорте, телекомах и энергетике показывали одно и то же. Компания трактует формулу узко, объявляет выплаты по обычным, а префы уходят в многолетние споры. Итог таков, что миноритарии тратят годы, а корпоративная дисциплина не меняется.

Последствия принятия такого закона для публичных компаний будут ощутимы, так как появится жесткий приоритет направления кэша на префы. Советы директоров начнут держать денежную подушку под уставный минимум, а в слабые годы урезать выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Компании с волатильной прибылью подумают о конверсии префов в обычные или о выкупе.

Риск судебных претензий заставит упростить дивидендные политики и сделать формулы прозрачными. Рынок переоценит префы с хроническим дисконтом. Доходности выровняются, корпоративный дисконт за слабую защиту прав акционеров сузится.

– Данную инициативу можно назвать шагом к предсказуемости и к равной цене права на очередь. Скорее всего после доработки норма пройдет и начнет работать со следующего дивидендного сезона, но фондовый рынок заложит изменения раньше. Выиграют держатели префов с четким уставным минимумом. Эмитенты с высоким CAPEX и тонким свободным денежным потоком станут осторожнее с обыкновенными дивидендами. Стоимость капитала для компаний с префами снизится, но гибкость сократится, – уверен Владимир Чернов.