Кто лидирует в строительстве жилья в Иркутской области осенью 2025 года?

Единый ресурс застройщиков опубликовал ТОП‑10 застройщиков Иркутской области по объему текущего строительства жилья на 1 ноября 2025 года.





Первое место в рейтинге занимает ГК Новый город с объемом строительства 139 918 м2 жилья, доля на рынке региона – 14,94%. В строительстве у девелопера – жилой комплекс АвиатоR, в котором возводится 13 многоквартирных домов. В российском рейтинге ГК Новый город занимает 155‑е место.

Второе место в регионе заняла ГК ГРАНДСТРОЙ, которая строит 54 750 м², занимая долю на рынке 5,88%. В портфеле у компании три жилых комплекса – ЖК Бродский, СОЮЗ Priority и СОЮЗ Приорити MAX, в которых возводится пять многоквартирных домов.

Замыкает тройку лидеров ГК ПарапетСтрой с объемом текущего жилищного строительства на уровне 49 124 м² и долей рынка – 5,27%. Компания возводит один многоквартирный дом в ЖК Новые кварталы.

Согласно официальным данным Иркутскстата, средняя стоимость квадратного метра жилья в третьем квартале 2025 года составила: в новостройках — 157 675 рублей, на вторичном рынке — 131 473 рубля. Это свидетельствует о сохранении существенного разрыва между ценами первичного и вторичного рынков жилья в регионе.