Россия готовится к ядерным испытаниям: ответ на действия США

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленной подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия и заявления США. Это было озвучено в ходе совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности. Белоусов подчеркнул, что готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет провести испытания в сжатые сроки, сообщает РБК.

По словам министра, Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно на шаги Вашингтона. Возможный отказ США от моратория на ядерные испытания может стать логичным шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности.

Белоусов отметил, что США последовательно выходят из договоров по сокращению и ограничению вооружений, включая договоры по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, и соглашение по открытому небу. Также он подчеркнул, что США ведут модернизацию стратегических наступательных вооружений, создавая новые межконтинентальные баллистические ракеты и разрабатывая крылатые ракеты с ядерной боевой частью. Министр также упомянул программу «Золотой купол», предусматривающую противоракетный перехват и достартовое поражение ракет России и Китая.

США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до России составляет порядка шести-семи минут, заявил Андрей Белоусов, передаёт газета "Ведомости". Речь идет о новом ракетном комплексе средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами и дальностью стрельбы 5500 км. «США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений», – сказал глава оборонного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил необходимость возобновления ядерных испытаний действиями других государств. По его мнению, такие испытания являются нормальным процессом для всех крупных держав. «Другие страны проводят испытания, но молчат об этом. Мы должны поступать точно так же, ведь иначе невозможно проверить надежность нашего оружия», — пояснил Трамп в интервью CBS News. По его словам, хотя США обладают наибольшим количеством ядерного оружия в мире, именно Америка остается единственной страной, которая не проводит регулярных тестов своей ядерной техники.