Путин поручил оценить возможность ядерных испытаний в ответ на действия США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Это заявление было сделано в ответ на возможные ядерные испытания, которые могут провести США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передаёт РБК.

Путин подчеркнул, что Россия всегда строго соблюдала обязательства по данному договору и не планирует отходить от них. Однако, если другие страны проведут испытания, Россия предпримет «адекватные действия».

Ранее на заседании Совета безопасности министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия США. Он отметил, что готовность сил и средств на полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет провести испытания в сжатые сроки.

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые ядерные испытания, заявив, что ими уже занимаются другие страны, включая Россию и Китай.