Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 10 313,4297 руб/1 г золота и 124,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 313,4297 руб.
- 1 грамм серебра - 124,6700 руб.
- 1 грамм платины - 4 032,8701 руб.
- 1 грамм палладия - 3 667,4299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 118,6598 р. (1,14%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6500 р. (2,08%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,4000 р. (2,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 142,3700 р. (3,74%).