В Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, современные обстоятельства существенно отличаются от тех времен, и оснований считать современную эпоху столь же близкой к глобальному конфликту, включая угрозу ядерной войны, нет.

Он также подтвердил позицию Владимира Путина о сохранении полного соблюдения всех договоренностей России по запрету ядерных испытаний. Несмотря на имеющиеся различия мнений среди членов Совбеза РФ, озвученных 5 ноября текущего года, Кремль подчёркивает свою приверженность международным соглашениям и подчеркивает важность внимательной оценки текущих реалий перед принятием любых решений.

Вопрос о возможном возврате к проведению испытаний рассматривается исключительно после детального анализа текущей ситуации и понимания степени риска, исходящего, в частности, от официальных лиц США.

Вчера президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Это заявление было сделано в ответ на возможные ядерные испытания, которые могут провести США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее на заседании Совета безопасности министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия США. Он отметил, что готовность сил и средств на полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет провести испытания в сжатые сроки.