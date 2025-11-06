Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Доля платежей по кредитам достигла максимума: 36% прибыли бизнеса уходит на погашение займов
Отток бизнеса ускорился: из Иркутской области ушло больше двухсот компаний
РЖД предупреждает о падении объемов грузоперевозок до конца года
Все материалы сюжета

Кремль отрицает сходство нынешней ситуации с Карибским кризисом

В Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, современные обстоятельства существенно отличаются от тех времен, и оснований считать современную эпоху столь же близкой к глобальному конфликту, включая угрозу ядерной войны, нет.

Он также подтвердил позицию Владимира Путина о сохранении полного соблюдения всех договоренностей России по запрету ядерных испытаний. Несмотря на имеющиеся различия мнений среди членов Совбеза РФ, озвученных 5 ноября текущего года, Кремль подчёркивает свою приверженность международным соглашениям и подчеркивает важность внимательной оценки текущих реалий перед принятием любых решений.

Читайте также:

Трамп анонсировал секретный план денуклеаризации с Россией и Китаем
6 ноября 2025
Путин поручил оценить возможность ядерных испытаний в ответ на действия США
5 ноября 2025

Вопрос о возможном возврате к проведению испытаний рассматривается исключительно после детального анализа текущей ситуации и понимания степени риска, исходящего, в частности, от официальных лиц США.

Вчера президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Это заявление было сделано в ответ на возможные ядерные испытания, которые могут провести США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее на заседании Совета безопасности министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия США. Он отметил, что готовность сил и средств на полигоне на архипелаге Новая Земля позволяет провести испытания в сжатые сроки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (747)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес