Туризм под ударом: новые правила получения шенгенских виз для россиян

По сведениям издания Politico, Евросоюз планирует ограничить выдачу многократных шенгенских виз для граждан России. Согласно новым правилам, подавляющему большинству россиян теперь станут доступны только одноразовые туристические визы. Исключением являются лишь случаи, имеющие гуманистический характер, либо граждане, обладающие двойным гражданством Евросоюза. Новые правила, по данным Politico, вступят в силу уже на этой неделе, передаёт РБК.

Эти ограничения вызваны стремлением сократить количество российских туристов в государства-члены ЕС. Политики связывают инициативу с усилением санкционного давления на Россию и общим ухудшением геополитической обстановки.

Полностью перекрыть доступ российских туристов не удастся, однако новый порядок сделает поездку в Европу гораздо сложнее и дороже.

Издание напоминает, что, по данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. россиян, что значительно больше, чем годом ранее, хотя и меньше 2019-го, когда российским гражданам было выдано порядка 4 млн разрешительных документов.


