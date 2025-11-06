Послание 2025: когда ждать главного политического события года?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день решение о проведении ежегодного послания президента Федеральному собранию в 2025 году не принято. Это заявление прозвучало в ответ на запрос журналистов, интересовавшихся дальнейшими планами главы государства, передаёт газета "Ведомости".

В своей речи Песков уточнил, что выбор момента для выступления определяется самим президентом Владимиром Путиным исходя из существующих потребностей и приоритетов страны. Таким образом, окончательное решение о сроках и содержании обращения пока не сформировалось.

Напомним, на конец декабря запланирована прямая линия с президентом России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что сбор вопросов граждан для традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начнется за две недели до начала мероприятия. Организаторы планируют задействовать искусственный интеллект для оперативного сбора и анализа общественных запросов. В ходе прямой линии президент традиционно отвечает на обращения жителей России. В 2025 году событие запланировано на конец декабря и будет совмещено с большой пресс-конференцией. Последний эфир, прошедший в декабре 2024 года, длился почти четыре с половиной часа.