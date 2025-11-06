Женщины Иркутской области лидируют в решении вопросов энергоснабжения

Женщины в Иркутской области активнее решают вопросы энергоснабжения. Специалисты энергосбытовой компании «Иркутскэнергосбыт» подвели предварительные итоги активности пользователей сайта за первое полугодие 2025 года. Выяснилось, что подавляющее большинство посетителей ресурса составляют женщины — 62% против 38% мужчин. Всего за отчетный период клиенты совершили более 3,5 миллиона обращений к цифровому сервису.

Иркутск.

Фото: Игорь Мерзляков

По последнему срезу статистики в среднем каждый клиент проводит на сайте около 4 минут 16 секунд, решая свои коммунальные вопросы. Интересно, что большинство посещений виртуального офиса компании происходит с 10 до 12 часов и вечером с 20 до 22 часов. При этом, максимальная активность наблюдается в период с 21 по 25 число каждого месяца, когда нужно сообщить показания счетчиков для корректного начисления платы за энергоресурсы.

На сегодня в личном кабинете энергосбытовой компании зарегистрировано 917 тысяч пользователей. Рост с начала года превысил 6,5%. Для удобства жителей региона – клиентов компании, есть также мобильная версия сервиса, что позволяет управлять коммунальными вопросами прямо со смартфона. Самые популярные функции — это просмотр текущих начислений, передача показаний счетчиков и проверка истории оплат. Особенно активны жители крупных городов, таких как Иркутск, Братск и Ангарск. Средний возраст самых продвинутых пользователей — от 35 до 44 лет, их доля 28%, а молодежь и более старшая аудитория медленнее осваивают этот сервис. На эти две категории клиентов приходится всего 20% пользователей.



Еще одна особенность Личного кабинета и мобильного приложения — кнопка «Сообщить об отключении». С начала года ею воспользовались более 16 тысяч раз, что подтверждает востребованность этого функционала. Особенно его «распробовали» иркутяне, чаще всего жители областного центра и ближайших населенных пунктов используют этот функционал. Кстати, такая услуга уникальна — её нет у других сбытовых организаций в стране. Чтобы сообщить об отсутствии электроэнергии пользователю достаточно всего лишь нажать кнопку в Личном кабинете или мобильном приложении. Информация моментально отправляется в специальную программу «Иркутской электросетевой компании» и передается диспетчеру. В течение нескольких минут пользователь получает уведомление о принятии информации или о причине отсутствия электроэнергии. А диспетчер уже направляет бригаду для устранения неполадок.



«Важное преимущество онлайн-сервисов – это экономия времени. Дистанционные сервисы – это полноправная альтернатива офлайн-офисов. Где бы ни находился клиент, они всегда будут доступны, что позволяет в кратчайшие сроки решить любой вопрос энергоснабжения», – отметила Оксана Придиус, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».