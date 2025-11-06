Россельхозбанк представил платформу «Я в Агро» на выставке «Агропромышленная неделя» в Иркутске

На продовольственной выставке «Агропромышленная неделя» директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова выступила на профильных секциях, посвящённых развитию агробизнес‑образования и внедрению агротехноклассов в систему школьного обучения.

На круглом столе «Обновление содержания агробизнес-образования в контексте задач социально-экономического развития региона» Наталья Баркова отметила, что Россельхозбанк интегрирован в процесс реализации поставленной Президентом РФ В.В. Путиным задачи по обеспечению АПК квалифицированными специалистами и выстраиванию бесшовной траектории подготовки кадров от школьной скамьи до работодателя.

«Для реализации поставленных целей банком разработана цифровая платформа «Я в Агро», направленная на поддержку и развитие агропромышленного комплекса через образовательные инициативы. Она предоставляет доступ к обучающим материалам, онлайн-курсам, профориентационным тестам и вебинарам для школьников, студентов и педагогов. Сервис позволяет быстро выстроить образовательный процесс в любой заинтересованной сельской школе, дать доступ к видеоурокам крупных отраслевых ученых и представителей агробизнеса», – отметила Наталья Баркова.

Особое внимание было уделено разделу платформы "Агроклассы", аккредитованному Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством просвещения РФ. Как рассказала Наталья Баркова на круглом столе «Будущее сельского хозяйства начинается здесь: агротехклассы», этот сегмент направлен на раннюю подготовку специалистов для АПК. Школьники на платформе могут приобрести базовую информацию о работе в сельском хозяйстве, сформировать карьерный трек, планировать поступление в аграрные вузы, посмотреть видеоуроки, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также формировать авторские колонки и участвовать во всероссийских конкурсах. На платформе зарегистрировано 870 более учреждений и 160 агротехклассов.

«Сельское хозяйство стремительно развивается и активно цифровизируется, поэтому отрасли требуются все более квалифицированные кадры, однако для их привлечения нужно проводить комплексную образовательную работу, начиная со школьной скамьи. Чем раньше, тем лучше. Нам важно, чтобы молодежь приходила в аграрную отрасль и вносила весомый вклад в ее развитие», – подчеркнула Наталья Баркова .

Участниками круглого стола стали руководящие и педагогические работники агрошкол Иркутской области, учащиеся, студенты и преподаватели Иркутского аграрного техникума, а также Иркутского государственного аграрного университета, представители Правительства Иркутской области и аграрных предприятий региона, всего более 90 человек. Целью мероприятия стало определение дальнейшей траектории развития образовательных организаций, реализующих концепцию непрерывного агробизнес-образования.

«Агропромышленная неделя» проходила с 30 октября по 1 ноября на площадке выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» в Иркутске.