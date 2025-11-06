Трамп анонсировал секретный план денуклеаризации с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о потенциальном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках планов по сокращению ядерного вооружения. Выступая на бизнес-форуме в Майами, Трамп предположил, что США, возможно, разрабатывают совместный проект денуклеаризации с двумя крупными ядерными державами. Вместе с тем подробностей о данном проекте он не раскрыл, передаёт РБК.

Ранее Трамп заявлял о намерении провести ядерные испытания, мотивируя это активной деятельностью других стран, особенно России и Китая. Американский лидер утверждал, что Вашингтон является единственным государством, не проводящим подобные проверки своего арсенала. Однако позже выяснилось, что ни Россия, ни Китай официально не заявляли о подобном намерении.

Реакция российского руководства последовала незамедлительно. Президент России Владимир Путин указал, что любое нарушение договора о запрете ядерных испытаний приведет к соответствующему ответу со стороны Москвы.

Министр обороны Андрей Белоусов даже выступил с предложением начать активную подготовку к испытательным работам на полигоне Новой Земли, утверждая, что готовность соответствующих служб позволит оперативно реализовать данную задачу.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США так и не конкретизировали, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях, хотя российские дипломаты обращались с соответствующим запросом.

Глава Генштаба Валерий Герасимов также отметил, что американская сторона не дает официальных комментариев по поводу слов Трампа и может продолжать уклоняться от пояснений. «Но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — пояснил он.