Производственникам прочат карьерный взлет: кого ищут работодатели Сибири?

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга в hh.ru проанализировали структуру спроса на топ-менеджеров в регионах Сибири в третьем квартале, и выяснили, что больше всего рынок труда продолжает нуждаться в начальниках производства.

В третьем квартале 2025 года в регионах Сибирского ФО было открыто 3,7 тысяч вакансий для руководителей среднего и высшего звена, причем большая часть из них – в Новосибирской области (16% от всех управленческих вакансий на территории), на втором месте – Красноярский край (10%), третье место поделили Кузбасс и Иркутская область (по 7%).

Самыми востребованными специалистами в осеннем сезоне стали начальники производства (43% от общего количества вакансий), за ними следуют руководители филиалов (13%), коммерческие директора (6%), генеральные и исполнительные директоры (5%). Особенное внимание привлекает рост потребности в специалистах по информационным технологиям (+38%), техническим директорам (+17%) и специалистам по управлению персоналом (+13%).

Наиболее высокие зарплаты предлагаются топ-менеджерам в Новосибирской области (средняя зарплата 146 000 рублей), Красноярском крае (138 200 рублей) и Иркутской области (130 300 рублей).