Покупателям рекомендуют приобретать мощные машины до 1 декабря

Продажи легковых и LCV подпрыгнули к сентябрю на 34,2% по сравнению с прошлым месяцем, до 175,9 тыс., но остались на 4,8% ниже прошлого октября. Легковые — 164,6 тыс. штук, LCV — 11,3 тыс., грузовики и автобусы тоже прибавили к сентябрю, хотя год к году остался в минусе. Это лучший месячный результат в году и первая попытка выйти из летнего плато на уровне 120 тыс. машин.

– Основным драйвером такого роста объемов продаж стал эффект опережающего спроса на фоне новых правил утильсбора, пусть их и сдвинули на месяц, как это, впрочем, было и в прошлом году, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Сигналы о фронт-лоадинге шли с конца сентября. Прогноз “Автостата” о 160 тыс. в легковом сегменте на CarXL оказался близок к факту, недельные продажи держались высоко. Рынок отыграл новость про прогрессивную шкалу по мощности и объему двигателя, где зона риска моторы от 160 л.с., плюс особые ставки для электромобилей и гибридов. Формально старт новых правил перенесли на 1 декабря, что лишь продлило окно для покупок и логистики уже оплаченных машин.

Ключевая ставка ЦБ с 24 октября была опущена на уровень 16,5% годовых, банки осторожно смягчают авторассрочки, рубль большую часть года крепкий, что сглаживает ценовой шок и удерживает скидки на складе. Внутри структуры спроса доминируют массовые кроссоверы, китайские бренды пользуются моментом, локальные сборки разгружают очереди. LCV слабее из-за эффекта так называемой высокой базы и бюджета корпоративных клиентов, а тяжелые грузовики год к году глубоко в минусе. Но в помесячном выражении восстановление в октябре есть по всем сегментам.

– В ноябре 2025 года я жду еще один высокий месяц в легковых за счет переноса спроса перед 1 декабря и стремления зафиксировать прежнюю цену по мощным версиям авто, – подчеркивает Владимир Чернов. – Дополнительно работают маркетинговые акции и ускоренная выдача ранее заказанного. После вступления правил в силу часть спроса вычтется вперед, продажи снизятся к нормальному уровню, акцент уйдет в массовый сегмент до 160 л.с. с меньшей чувствительностью к сбору.

Дилеры выигрывают на обороте в октябре и ноябре, но цикл короткий, по марже важна скорость оборота склада. Банки с автофокусом получают всплеск выдач сейчас и возможное/вероятное проседание в декабре. Производителям и импортерам лучше выравнивать поставки в пользу моторной линейки до 160 л.с. Коммерческий транспорт останется в слабой зоне до перезапуска корпоративных бюджетов в первом квартале.

– Таким образом, если покупаете машину мощнее 160 л.с., выгоднее оформить покупку до 1 декабря, так как дальше утильсбор добавит к цене заметную сумму. Для спокойной сделки без переплат посмотрите версии до 160 л.с. или подождите декабрь и январь, когда ажиотаж спадёт и появятся точечные акции, тогда они могут стать даже дешевел текущих цен. Кредит сейчас дорогой из-за ставки 16,5%, поэтому либо фиксируйте цену и увеличивайте первоначальный взнос, либо перенесите покупку на новый год, чтобы снизить нагрузку, – резюмирует эксперт.