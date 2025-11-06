ИИ-агенты стали главной темой на «Уроках цифры» для учащихся 1 – 11 классов в Забайкалье

Более 50 тематических занятий «Урок цифры» прошли в школах Забайкальского края, которые провели волонтеры Читинского отделения Сбера.

Основной темой осенних занятий стал искусственный интеллект и новые направления его развития — ИИ-агенты, позволяющий сформировать у школьников представление о том, как работают виртуальные помощники и чем они могут быть полезны в различных сферах деятельности.З

Занятия организованы Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержки банка и команды GigaChat.

Игорь Тагиров, и.о. управляющего Читинским отделением Сбера:

«„Урок цифры“ открывает перед забайкальскими школьниками дверь в удивительный мир искусственного интеллекта, развивает критическое мышление и творческое воображение. Мы рады помогать учащимся края раскрывать свой потенциал и готовить их к успешной жизни в цифровом будущем. Вполне вероятно, что уже завтра нынешние юные забайкальцы смогут присоединиться к молодёжной акселераторской программе Сбера, предложить собственные смелые идеи и реализовать первые шаги, заложенные на уроках цифровой грамотности».

Марина Секержитская, и.о. министра образования и науки Забайкальского края:

«Мы высоко ценим инициативу Сбера по проведению „Урок цифры“. Такие мероприятия помогают детям адаптироваться к быстро меняющемуся цифровому миру, способствуют развитию интереса к теме искусственного интеллекта. Важно отметить, что участие детей в подобных образовательных проектах формирует у них понимание значимости цифровых навыков для будущей профессиональной карьеры».

Сбер участвует в образовательном проекте «Урок цифры» вот уже семь лет. За это время пройти раннюю профориентацию в IT-сфере, познакомиться с возможностями построения карьеры в отрасли высоких технологий, развить цифровые навыки и компетенции смогли уже 25 млн школьников по всей стране.

Инициаторами «Урока Цифры» стали Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». В рамках занятия школьники развивают свои цифровые компетенции и получают знания от главных специалистов ведущих технологических компаний Сбербанка, Mail.ru Group, «1С», Яндекса, «Лаборатории Касперского». «Уроки цифры» проводятся в школах несколько раз в год.