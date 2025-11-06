Иркутские компании подверглись DDoS-атакам меньше остальных в Сибири

МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за третий квартал 2025 года. Иркутские компании меньше остальных в СФО подверглись нападениям киберпреступников.

С июля по сентябрь 2025 год компания выявила и заблокировала почти 50,5 тысяч кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным направления кибербезопасности МТС RED Security, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2024 года. На организации Сибири за это же время было направлено 13% от общего объема инцидентов в регионах.

Самая мощная DDoS-атака в Сибирском федеральном округе в пике достигла 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 72 часов подряд. Это один из самых высоких показателей по всей России.

В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы ИТ, телекоммуникаций и промышленности. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты RED Security отметили рост атак на организации финансового, а также впервые – гостиничного сектора. Последнее особенно характерно для Республики Алтай и связано с быстрым развитием туризма в этом регионе.