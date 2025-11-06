ЕС хочет прекратить выдачу шенгенских виз россиянам: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЕС хочет прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, в РФ предложили платить миллион семьям за третьего ребенка, отмечается рост спроса на краткосрочные вклады, а из Иркутской области зафиксирован отток бизнеса. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Россия без виз

Евросоюз может уже на этой неделе перестать выдавать россиянам шенгенские мультивизы. «ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону», – отмечает Politico и подчеркивает, что речь о жестких ограничениях: исключения могут составить только однократные въезды, гуманитарные соображения и гражданство ЕС. Полный запрет пока не рассматривается.

Миллион за третьего

Общественная палата в России предложила ввести материнский капитал на третьего ребенка в 1 млн рублей. Данная мера позволит поддерживать всех рожденных детей, а регионы смогут развить данную практику, распространив на последующих детей. Кроме того, маткапитал на второго ребенка предложили удвоить. Нововведения, считают в ОП, позволят поддержать семьи и стимулировать рождение детей.

Краткосрочные вклады

Аналитики назвали вклады, которые в настоящее время являются самыми востребованными среди россиян. Таковыми стали краткосрочные вклады: большинство жителей предпочитают относить деньги в банки на срок, не превышающий полгода. Наиболее популярными за последнее время стали вклады на три месяца и один месяц. Вклады на срок более года являются невостребованными.

Отток бизнеса

Власти Иркутской области заявили о сокращении числа юридических лиц в регионе. Как следствие – непростая ситуация с бюджетом, начавшаяся еще в конце 2024 года: отмечается снижение поступления налогов. Чтобы решить проблему, разработан антикризисный план. Его цель – восстановление финансовой устойчивости региона и повышение привлекательности ведения бизнеса в Приангарье.

Лидеры в строительстве

Названы застройщики-лидеры в Иркутской области, которые возводят больше всего жилья на 1 ноября 2025 года. Первое место в рейтинге занимает ГК «Новый город», который строит ЖК «АвиатоR» – в его составе 13 многоквартирных домов. Второе место заняла ГК «Грандстрой». В портфеле у нее три жилых комплекса – ЖК «Бродский», «СОЮЗ Priority» и «СОЮЗ Приорити MAX», включающих пять многоквартирных домов. На третьем месте ГК «ПарапетСтрой», строящая один многоквартирный дом в ЖК «Новые кварталы».