Материнский капитал могут увеличить до 1 млн рублей на третьего ребенка

Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, считает необходимым повысить размер материнского капитала на третьего ребенка до 1 млн рублей. Сейчас поддержка оказывается семьям при рождении первого и второго ребенка, однако эксперт убежден, что справедливость требует поощрения рождаемости и последующих детей, сообщает ТАСС.

"Размер материнского капитала на третьего ребенка, по моему мнению, должен быть не ниже 1 млн рублей. Тогда у нас будет выстроена система материнского капитала, где каждый ребенок будет получать соответствующую поддержку, и она будет нарастать с каждым следующим ребенком. А регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей", - отметил Рыбальченко.

По мнению эксперта, размер маткапитала должен быть прогрессивным. "Я бы предложил фактически удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка. А вот на третьего ребенка его увеличить существенно", - пояснил он.

В своём заявлении он подчеркнул, что действующая федеральная помощь семьям с тремя детьми ограничена субсидией в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, которая не индексировалась с 2019 года. Он призвал пересмотреть распределение средств и выделять значительные суммы семейным парам, планирующим трёх детей.

Также Рыбальченко рекомендовал оставить региональную выплату, составляющую миллион рублей в некоторых субъектах федерации, но направить её на поддержку рождения четвертого и последующих детей. Такой подход, по его мнению, повысит заинтересованность молодых родителей заводить больше детей.

По состоянию на 2025 год размер материнского капитала составляет: