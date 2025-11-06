Заёмщики Сбера из Иркутска получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 395,8 млн рублей

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в январе-сентябре 2025 года урегулировала 2,2 тыс. страховых событий заёмщиков из Иркутской области. Компания помогла клиентам и их семьям, направив на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам 395,8 млн рублей.

Кредитное страхование жизни

200,7 млн рублей компания направила на урегулирование 1,9 тыс. страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита в Сбере.

Самая крупная выплата на сумму 2,2 млн рублей переведена на погашение потребительского кредита в связи с инвалидностью заёмщика.

Ипотечное страхование жизни

195,1 млн рублей получили заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано по ним 300 страховых событий.

Наибольшая выплата на сумму 5,9 млн рублей, которая ушла на погашение ипотечного кредита, значимо поддержала заёмщика и его семью. Страховым случаем клиента стала инвалидность на фоне заболевания.

СберСтрахование жизни выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни) и уходу из жизни.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера:

«Несмотря на всю осторожность и предусмотрительность, никто не застрахован от неожиданных происшествий, которые могут существенно изменить уровень благополучия. Поэтому страхование важно для любого человека. Для нас главное — заботиться о людях, поддерживать семьи в непростой период, помогать решать финансовые трудности и обеспечивать надёжную защиту».