Верховный суд признал незаконным ввод нового терминала в Иркутске

Верховный суд РФ признал ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Иркутска незаконным. Соответственное решение опубликовано на сайте ВС РФ. В нем указывается, что при строительстве объектов инфраструктуры воздушного транспорта, независимо от того, капитальные они или нет, в чем изначально наблюдалось разногласие, требуется необходимость государственного надзора.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, терминал открыли 11 июня 2025 года. До этого его не могли ввести в эксплуатацию, поскольку Байкало-Ангарская транспортная прокуратура и Ростехнадзор настаивали на том, что здание имеет признаки капитального строения. Ведомства отмечали, что для таких сооружений требуются разрешение на строительство, заключения государственной экспертизы и строительного надзора, которые отсутствовали.

Аэропорт, в свою очередь, настаивал, что терминал представляет собой модульное сборно-разборное сооружение для временного увеличения пропускной способности аэровокзала, и подпадать под градостроительные требования к капитальным объектам не может.

Суд первой инстанции с позицией аэропорта согласился, сославшись на заключение эксперта, подтверждающее технологическую возможность демонтажа павильона без ущерба его назначению и характеристикам. Апелляция это решение отменила. Арбитражный же суд признал выводы суда первой инстанции обоснованными, в результате чего объект ввели в эксплуатацию.

«Верховный Суд России указал, что федеральный государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции всех объектов с особым статусом, к которым относятся и аэровокзалы пропускной способностью 100 пассажиров в час и более, вне зависимости от статуса капитальности», – озвучил решение ВС РФ.