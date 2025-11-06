«Если вы не видите банкротства, это не значит, что их нет»

Банкротство все чаще преследует представителей бизнеса в Иркутской области – далеко не каждой организации удается выжить в текущих экономических условиях. О соответствующей проблеме в интервью SIA.RU рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Он отметил, что очень много банкротств среди транспортных компаний: многие не гасят кредиты, не платят налоги, не оплачивают «Платон».

«Если вы не видите их (банкротства – прим. ред.), это не значит, что их нет. Просто все прячется за некими менеджерскими цифрами. И это не только в нашей отрасли. Возьмите то же строительство. Компания не может возвести дом – она не рассчитывается с подрядчиками. А те набрали кредитов – не могут их погасить. У банка возникает проблема. Чтобы не показывать просроченную задолженность, не банкротить предприятия, они рефинансируют кредиты. Но проблема-то не решается», – пояснил собеседник агентства.

Он также пояснил, что в перспективе замкнутый круг может разорваться, и банкротства станут официальными. «Многие предприятия уже на той стадии, когда физически не зарабатывают деньги», – подчеркнул Виктор Захаров. В связи с этим ряд предприятий не платят по кредитам и налогам.

«И нельзя сказать, что эти компании сами виноваты, потому что не рассчитали свои силы. В стабильные времена это был бы правильный, нормальный бизнес. Росло потребление – росли перевозки. А сейчас в экономике грандиозные проблемы. В любой отрасли. Просто транспортная – это действительно лакмусовая бумажка», – резюмировал собеседник.