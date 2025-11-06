Журналисты Газеты Дело Газеты Дело побывали на производственной базе «Жилкино» компании «СтроПроектСервис» и посмотрели, как устроено производство вагон-домов и модульных конструкций, из чего складывается их цена и качество.
Как устроено производство вагон-домов и модульных конструкций «СтройПроектСервис»? Смотрите на видео
