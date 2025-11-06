Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Доля платежей по кредитам достигла максимума: 36% прибыли бизнеса уходит на погашение займов
Отток бизнеса ускорился: из Иркутской области ушло больше двухсот компаний
РЖД предупреждает о падении объемов грузоперевозок до конца года
Как устроено производство вагон-домов и модульных конструкций «СтройПроектСервис»? Смотрите на видео

Журналисты Газеты Дело Газеты Дело побывали на производственной базе «Жилкино» компании «СтроПроектСервис» и посмотрели, как устроено производство вагон-домов и модульных конструкций, из чего складывается их цена и качество.

Эксперимент удался! «СтройПроектСервис» расширяет свое присутствие на  рынке вагон-домов и модульных конструкций
5 ноября 2025
Иркутская компания «СтройПроектСервис» стала официальным дилером техники SANY в России
18 марта 2025

