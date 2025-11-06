Новости

Блогера из Иркутска, покусавшую полицейского, отправили в колонию

В Иркутске осудили блогера. 35-летнюю женщину признали виновной в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителей органов власти.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

По данным СУ СКР по региону, в мае 2025 года подсудимая в своем аккаунте в социальных сетях разместила видеозапись и скриншот разговора с сотрудником полиции с комментариями, содержащими оскорбления в его адрес в связи.

Кроме того, в июне женщина, не желая ехать в отдел для составления протокола об административном правонарушении, применила к офицеру физическое насилие – покусала его.

Сегодня суд признал блогера виновной и отправил в колонию-поселение на 2 года и 7 месяцев.


