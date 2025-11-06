Ремонт улиц Рабочая и Российская подходит к концу в Иркутске

В Иркутске провели рабочую приемку улиц Российская и Рабочая. Их ремонт подходит к концу.

На Российской, общая протяженность которой составляет 0,7 км, выявили незначительные замечания. Подрядчику предстоит закончить нанесение дорожной разметки и установку недостающих дорожных знаков.

На улице Рабочей протяженностью 1,5 км полностью завершили асфальтирование проезжей части. Сейчас на ней наносят разметку и устанавливают знаки. В ближайшее время начнется монтаж пешеходных ограждений. Для улучшения транспортной пропускной способности обустроена дополнительная полоса для поворота налево.

Но обоих объектах обновили покрытие проезжей части, тротуаров, установили новые дорожные объекты. Работы организованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».