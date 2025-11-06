T2 дарит новым клиентам три месяца бесплатной связи при переносе номера

Мобильный оператор T2 запустил выгодное предложение для новых клиентов в Иркутской области. При переходе от другого оператора и подключении одного из топовых тарифов «Хватит!», «Везде онлайн» или «Мой онлайн +» абоненты получат скидку на связь – до 100% в зависимости от выбранного тарифного плана. Сам переход также стал бесплатным. Ранее стоимость услуги составляла 100 рублей.

Т2 предлагает специальные условия для новых абонентов при переходе от других операторов связи. В акции участвую самые популярные тарифы.

Так, при подключении одного из востребованных тарифов «Хватит!» клиенты получат скидку 100% на абонентскую плату на три месяца. Тариф включает тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России.

Еще один тариф, участвующий в акции – «Везде онлайн». При переходе от другого оператора абоненты могут пользоваться им бесплатно первые три месяца, далее скидка составит 50% навсегда. В тариф входит: 100 Гб интернет-трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, безлимитные звонки внутри сети и 100 минут на вызовы по России.

Также абоненты могут подключить тариф «Мой онлайн+» с бессрочной скидкой 50%. За 400 рублей в месяц клиенты получат 30 Гб интернета с удвоением трафика при своевременном внесении абонентской платы, безлимит на соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, звонки без ограничений внутри сети и 600 минут на номера других операторов России.

Для того, чтобы перенести номер в сеть T2, нужно:

- выбрать тариф и оформить заявку на перенос номера в салоне связи T2 или на сайте;

- оплатить первый месяц связи;

- дождаться SMS об успешном переносе номера.

Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2:

«Переход в сеть T2 происходит просто и быстро. Вместе с качественной связью, которой целых три месяца можно пользоваться бесплатно, новые клиенты получают доступ к нашим уникальным сервисам и услугам: вечным минутам и гигабайтам, не сгорающим в конце месяца, безлимитным звонкам внутри сети, подаркам и скидкам в рамках программы лояльности и другим привилегиям. Немаловажно, что в распоряжении клиентов остается их привычный номер, а значит, все нужные контакты и привязки к любимым цифровым сервисам останутся в доступе».

Акция продлится до 5 декабря включительно. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов в салонах связи или на сайте T2.