От теории к практике: будущие врачи побывали в цехах ИркАЗа в рамках проекта «Открытый завод»

Как оценить шум на производстве? Каковы реальные риски от производственной пыли? И как на большом заводе следят за тем, чтобы каждый рабочий возвращался домой здоровым? Ответы на эти вопросы студенты Иркутского медуниверситета искали не в учебниках, а прямо в цехах Иркутского алюминиевого завода.

Эта экскурсия стала для них ярким переходом от лекций к реальной жизни. Вместо абстрактных схем – огромные электролизеры и шумящие прокатные станы. Вместо гипотетических задач – конкретные рабочие места, где специалисты ежедневно следят за соблюдением норм.

Студенты прошли по основным производственным участкам, увидели, как рождается алюминий, и главное – обратили внимание на детали, невидимые непрофессионалу: мощные системы вентиляции, знаки безопасности на каждом шагу, стенды со средствами индивидуальной защиты. Им рассказали, как организован мониторинг замеров воздуха, как контролируется уровень физических факторов и какие меры предпринимаются для минимизации любого вредного воздействия.

«Теперь я гораздо лучше понимаю, с чем нам предстоит работать, – поделился впечатлениями один из студентов. – Видеть технологический процесс вживую бесценно. Это совсем другое дело, чем просто читать о нем».

Такие встречи с производством – важнейший этап в становлении будущего врача-гигиениста, который должен не только знать нормативы, но и чувствовать заводской ритм и его потребности.


