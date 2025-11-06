Жители Иркутской области заплатят рекордные 4 млрд рублей налогов за имущество

В Иркутской области физическим лицам начислено 4 млрд рублей имущественных налогов, что превышает показатель прошлого года на 500 млн рублей, сообщили в ФНС.

Регион насчитывает около 2,8 млн объектов налогообложения, включая недвижимость, землю и транспортные средства. Льготы предоставлены примерно в 1,3 млн случаях. Самые крупные сборы приходятся на транспортный налог.

– Транспортный налог зафиксирован на уровне чуть более 2 млрд рублей, что на 41 млн рублей (2%) выше показателя предыдущего периода.

– Налог на имущество физических лиц достиг отметки в 1,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 323 млн рублей (33,5%).

– Земельный налог за 2024 год составил 718 млн рублей, увеличившись на 58 млн рублей (9%) по сравнению с 2023 годом.

Срок уплаты имущественных налогов в 2025 году истекает 1 декабря, после чего начисленные, но не уплаченные суммы переходят в разряд задолженности, предупреждают в ФНС.

Для тех, кто нуждается в дополнительной информации относительно полученных налоговых уведомлений за 2024 год, доступна специальная страница на официальном сайте налоговой службы. Там можно ознакомиться с правилами оформления и исполнения документа, выяснить подробности о примененных налоговых льготах и действиях в случае неполучения уведомления.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба начнет автоматически списывать налоговые долги с банковских счетов россиян без обращения в суд начиная с 1 ноября 2025 года. Новый порядок предусматривает автоматизированное взыскание задолженностей по имущественным, транспортным и другим видам налогов, указанных в уведомлении налоговой службы. Налогоплательщик предварительно получит уведомление о долге через портал «Госуслуги». Ранее процедура предусматривала обращение налоговой инспекции в судебные органы, ожидание судебного решения и направление документов судебным приставам. Теперь процесс значительно упрощается: инспекция вынесет решение о взыскании, разместив его в специальном реестре, а спустя неделю отправит распоряжение банку.