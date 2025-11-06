Инго Банк вошёл в топ-3 банков с лучшим телефонным обслуживанием

Инго Банк занял третье место в ежегодном исследовании Naumen Bank Contact Centers 2025 по качеству телефонного обслуживания. Всего в исследовании приняли участие 79 ведущих российских банков, а тестирование велось по методу «тайного покупателя».

«Сегодня клиенты ожидают не просто быстрого ответа, а понимания с полуслова. Мы строим сервис вокруг клиента — чтобы любое обращение решалось с первого раза, а каждый диалог был живым, даже если начинается с бота. Наше место в рейтинге Naumen — результат системной работы команды и доказательство, что технологии и забота о клиентах могут идти рука об руку», — отмечает начальник управления дистанционного обслуживания и продаж Инго Банка Евгений Кирюшин.

В Инго Банке 94% обращений решается на первой линии поддержки — показатель, сопоставимый с лучшими практиками ритейла и медицины.

За последний год Инго Банк получил ряд наград за цифровые инновации и клиентский сервис. Согласно оценкам агентства цифрового аудита SDI360, служба поддержки Инго Банка отличается высокой оперативностью ответа во всех анализируемых каналах коммуникации: 30 секунд – время реакции по телефону и в чате на сайте, 1 минута – в Телеграме.

Инго Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году. Предлагает широкий набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Региональная сеть насчитывает более 20 отделений и охватывает основные промышленные центры России. Инго Банк имеет кредитные рейтинги A-(RU) от рейтингового агентства АКРА, «А-|ru|» от НРА и ruA- от «Эксперт РА». Юридическое название - АО Банк Инго.