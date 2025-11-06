В Иркутской области перевыполнен план по лесовосстановлению на 25%

Руководители Федеральной лесной службы и регионального министерства лесного комплекса встретились для обсуждения хода реализации программы компенсационного лесовосстановления. В ходе рабочей встречи приняли участие глава Рослесхоза Иван Советников и временно исполняющий обязанности министра Павла Кирдяпкина.

– Компенсационное лесовосстановление проводится для восполнения лесных ресурсов, утраченных при добыче полезных ископаемых и создании линейных объектов. В текущем году в Иркутской области проведение компенсационного лесовосстановления было запланировано на площади 6156,16 гектара. По оперативным данным на сегодняшний день работы выполнены на 9129,7 гектара. Приняты работы на общей площади 7700,8 гектара. Приемка остальных работ состоится осенью 2026 года. Таким образом, план по проведению компенсационного лесовосстановления в Иркутской области выполнен на 125,1 %, – рассказал Павел Кирдяпкин.

Также в процессе компенсации осуществляется дополнительный уход за молодыми деревьями. Было предусмотрено обслуживание площадей объемом 7000 гектаров, однако реально покрыта территория в размере 18 452,7 гектаров, что превысило запланированное значение в 2,6 раза. Среди способов ухода выделяются ручной труд на 9172,03 гектара, механизация на 9030,37 гектара и комбинированный метод на оставшейся части.

Стоит отметить, что по договоренности с Рослесхозом отдельные регионы, испытывающие дефицит свободных территорий для посадки лесов, вправе передавать свои обязательства соседним субъектам. Так, наибольшее количество переносимых объемов зарегистрировано в пользу Иркутской области — это 8,52 тысячи гектаров.