Доля платежей по кредитам достигла максимума: 36% прибыли бизнеса уходит на погашение займов

В сентябре российские предприятия направили на выплаты процентов по кредитам беспрецедентные 36% своей чистой прибыли, свидетельствуют исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованные изданием «Известия». Это абсолютный максимум за весь период наблюдения.

Доля расходов на кредиты увеличилась за последний год сразу на 10 процентных пунктов, а за шесть лет — практически вдвое. Эксперты связывают такую динамику с резким повышением ключевой ставки Центробанка до уровня 21%, а также увеличением общего объема корпоративных долгов. Только за первое полугодие 2025 года задолженность предприятий достигла 122 триллионов рублей.

Еще одним фактором стало сокращение чистого дохода бизнеса. За первые восемь месяцев 2025-го выручка российских компаний составила лишь 17,6 триллиона рублей, что на 2,4 триллиона ниже аналогичного показателя 2024 года.

Наиболее тяжелое положение наблюдается среди строительных организаций, чей долг в среднем превышает чистую прибыль почти в шесть раз. Деревопереработчики, автопроизводители, сфера коммерческих услуг, железнодорожное машиностроение, судостроительные заводы и авиационная промышленность также сталкиваются с высокими обязательствами, превышающими прибыль в четыре-пять раз.