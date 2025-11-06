В Приангарье люди старшего поколения активнее остальных начинают осваивать ИИ

Нейросети перестают быть исключительно «игрушкой молодёжи» и активно входят в повседневную жизнь широкого круга россиян. Так, в Иркутской области интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди людей старше 55 лет. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число пользователей из Иркутской области, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло в 5 раз по сравнению с тем же периодом 2024 года. Особенно активно нейросети осваивает старшее поколение (55+). В регионе число таких пользователей выросло в 4 раза. Второй по темпу роста группой стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 3 раза больше, чем годом ранее.

Основную часть аудитории (69% посетителей) ИИ составляют мужчины, а самой активной возрастной категорией по-прежнему остаются пользователи от 35 до 44 лет.

Жители Приангарья стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — большая часть трафика на такие площадки пришлось на июнь-август.

Самым популярным инструментом остаётся ChatGPT. На втором месте — Giga.chat, а замыкает тройку лидеров — Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 8 раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ по-прежнему сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.