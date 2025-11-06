Доля отказов по заявкам на ипотеку достигал рекордных 60%

Согласно последним данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки стали значительно чаще отказывать в предоставлении ипотечных кредитов населению. За сентябрь 2025 года доля отказов достигла рекордных 60%. Такая ситуация обусловлена рядом факторов, основным из которых являются новые ограничения ЦБ на выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сообщают "Известия".

Новые правила вступили в силу с 1 июля 2025 года и привели к тому, что банковские организации перестали активно финансировать тех, кто уже выплачивает значительные суммы по другим обязательствам, особенно если они платят более половины своего дохода на погашение предыдущих кредитов. Дополнительным фактором отказа служит низкий размер первоначального взноса по кредиту.

Такая стратегия привела к позитивному эффекту — существенно снизилось количество выданных высокорисковых ипотек. Так, по официальным данным Центробанка, доля заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% упала с 47% до всего лишь 6%.

Однако для потенциальных покупателей недвижимости эта ситуация создает серьезные преграды. Многие граждане, несмотря на желание приобрести жильё, сталкиваются с отсутствием одобрения кредитной заявки. Эксперты отмечают, что залог успеха — уменьшение текущей финансовой нагрузки путём закрытия действующих долгов и повышение размера первого платежа. Дополнительно рекомендуется отправлять запросы одновременно в несколько финансовых учреждений, чтобы увеличить вероятность положительного решения.

Ещё одним негативным аспектом является сохраняющийся высокий уровень просрочки по уже выданным кредитам. Поскольку финансовое учреждение вынуждено создавать большие резервы под подобные активы, оно стремится минимизировать собственные риски, ещё сильнее повышая критерии отбора кандидатов.