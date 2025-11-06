Новый терминал в аэропорту Иркутска могут закрыть: что об этом думают горожане

Верховный суд РФ признал ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Иркутска незаконным, в связи с чем эксплуатацию объекта могут прекратить. Эта новость взволновала общественность – горожане стали обсуждать ее под тематическими постами в соцсетях.

«Изначально нужно было строить как положено, по нормам, как объект капитального строительства. Получать градостроительный план, делать проектную документацию, проходить экспертизу, все согласования, вести госнадзор. А хотели проскочить как с "модульным некапитальным зданием", да не вышло. Теперь вот итог закономерен», – отметил пользователь G9999.

Он также подчеркнул, что вызывает удивление тот факт, что экспертиза признала терминал некапитальным сооружением при наличии фундамента, железобетона и монолитных ростверков.

Вместе с тем многие горожане не хотят, чтобы терминал был закрыт: такой объект нужен городу ввиду стремительного роста пассажиропотока. Старого здания не хватает, чтобы принять всех людей, которые летят в Иркутск.

«Впервые в жизни Иркутска достойный терминал прилета. И тот не хотят узаконить. Что за несправедливость», – написала Наталья Барышникова.

«Кому это надо, чтобы терминал был закрытый? Ведь говорят, если звезды светятся, значит кому-то это надо», – отметил Валерий Валерьевич.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда», – сказал Андрей Князев.

«Это за то, что они парковку такую неудобную и дорогую сделали», – предположил Irk.

Напомним, что, согласно решению Верховного суда РФ, независимо от того, капитальный объект или нет (именно этот факт вызывал разногласия), при строительстве объектов инфраструктуры воздушного транспорта необходим государственный надзор.